Навального задержали в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/9f515774-58ee-11eb-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny/twitter.com

Сотрудники силовых структур задержали политика Алексея Навального на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

Причина задержания в настоящий момент неизвестна, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Силовики подошли к политику в кабинку для паспортного контроля и потребовали пройти с ними. Оппозиционер отказывался идти с ними без жены Юлии, но полицейский пригрозил применить силу. После этого они увели блогера в неизвестном направлении.

Жену политика задерживать не стали. Адвоката Ольгу Михайлову не пустили с её подзащитным.

Самолёт с Навальным вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Однако лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники. В результате лайнер сел в 20:14.

В то же время администрация Внуково готовилась встречать Навального. Полиция закрыла зону прилёта, а в международной зоне была установлена ширма, сквозь которую не видно прибывающих. Кроме того, часть территории воздушной гавани задолго до прибытия политика была огорожена забором, а также к аэропорту приехали автозаки и машины силовиков. Встречающих и провожающих перестали пускать в здание — для входа полицейские требовали билет на самолёт. Перед посадкой лайнера ОМОН вытеснил людей из здания аэропорта. Многих людей жёстко задерживали, в том числе в автозаки уводили журналистов.

После посадки лайнера в Шереметьево сотрудники правоохранительных органов перекрыли выезд из аэропорта Внуково, где собрались многие люди, которые хотели встретить политика.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию, писал NEWS.ru.