Навального перевели из колонии из-за состояния здоровья

https://static.news.ru/photo/4715dce0-963a-11eb-8915-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: alekseynav/ok.ru

Оппозиционера Алексея Навального перевели из исправительной колонии № 2 во Владимирской области в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, сообщили во ФСИН.

Там рассказали, что у Навального в ходе плановой диспансеризации выявили высокую температуру, передают «Известия».

В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведён в медико-санитарную часть, где находится под постоянным наблюдением медицинских работников, — говорится в ответе службы на запрос журналистов.

Там отмечается, что в колонии проводят «плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия», среди которых проветривание, кварцевание и дезинфекция помещений.

Накануне Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «сегодня уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога.

По его словам, когда забрали с туберкулёзом третьего человека, заключённые пошли читать стенд «профилактика заболеваний», где указывается, что нужно поднимать иммунитет хорошим питанием и белковой пищей. Это вызвало у них смех.

Сам Навальный рассказал, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, писал NEWS.ru.