Насельник Троице-Сергиевой лавры игумен Ферапонт скончался от СOVID-19

https://static.news.ru/photo/a18e820a-96ed-11ea-9ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Умер шестой насельник Троице-Сергиевой лавры. Игумен Ферапонт (Апполонов) скончался из-за осложнений от коронавируса.

Об этом сообщает в своём Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов), — говорится в сообщении.

Ранее по той же причине скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин). Кроме того, 14 мая не стало иеромонаха Модеста (Панченко).

Как писал NEWS.ru, ранее правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.