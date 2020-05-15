Насельник Троице-Сергиевой лавры игумен Ферапонт скончался от СOVID-19

Умер шестой насельник Троице-Сергиевой лавры. Игумен Ферапонт (Апполонов) скончался из-за осложнений от коронавируса.
Об этом сообщает в своём Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов), — говорится в сообщении.
Ранее по той же причине скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин). Кроме того, 14 мая не стало иеромонаха Модеста (Панченко).
Как писал NEWS.ru, ранее правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.
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