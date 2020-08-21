Насельницы Среднеуральского монастыря не покинули его пределы

https://static.news.ru/photo/fae82e5a-e508-11ea-8e91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Всеволод Могучев/vk.com

Насельницы Среднеуральского монастыря во главе с бывшим схиигуменом Сергием, лишённым своего сана, не стали покидать пределы обители. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети соратник Сергия Всеволод Могучев.

По его словам, монастырь в настоящее время работает без изменений. Могучев отметил, что никто из начальниц обитель не покинул, вопреки требованиям митрополии.

18 августа митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь Среднеуральского женского монастыря в другие обители. Монахи должны уйти в мужские монастыри.

После этого Сергий призвал своих сторонников ежедневно совершать «крестные ходы». Они послушались и на протяжении пары дней приходили к зданию Екатеринбургской епархии.

Схиигумен Сергий обращается ко всем: приезжать в епархию не надо, всех ждём в монастыре, — заявил Могучев в своём видеообращении «ВКонтакте».

Ранее схимонах Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь. Екатеринбургская епархия лишила Сергия сана за нарушение священнической присяги, патриарх утвердил приговор. Ранее, 27 апреля, схимонаха отстранили от проповедей после появления видеозаписи, на которой он призывал людей посещать храмы во время режима самоизоляции. Сергий отрицает пандемию коронавируса.

Как передавал NEWS.ru, церковный суд Екатеринбургской епархии не стал лишать сана священников, которые сослужили схимонаху Сергию.