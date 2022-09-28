Нарколог объяснил, почему нельзя «заливать» тревогу и стресс алкоголем Главный нарколог Подмосковья Холдин: алкоголь только усиливает стресс и тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие думают, что алкоголем можно «залить» стресс и тревогу, чтобы забыть хоть на время о проблемах, но на самом деле спиртное вызывает обратный эффект, усиливая симптомы панического, депрессивного и других психических расстройств, рассказал NEWS.ru главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин. Эксперт подчеркнул, что при регулярном злоупотреблении такими напитками снижается выработка определённых веществ мозгом, необходимых для хорошего психического здоровья.

Кроме этого, после употребления спиртного организму нужно больше сил, чтобы вывести продукты его распада, поэтому нужно больше отдыха и сна для восстановления. Снимать стресс лучше другими, проверенными способами, причем для каждого человека они могут быть свои. Кто-то переключается, когда занимается физической активностью, кому-то помогают книги или любимые фильмы, водные процедуры, общение с близкими, прогулки на свежем воздухе, — объяснил Холдин.

По его словам, важно проанализировать свой образ жизни и понять, в какие моменты человек «максимально отвлекается и расслабляется». Он добавил, что если гражданин понял, что не справляется с алкогольной зависимостью самостоятельно, то ему нужно обратиться за помощью к врачу-психиатру-наркологу.

Нарколог Алексей Казанцев ранее сообщил: утверждение, что женский алкоголизм является неизлечимой болезнью, не соответствует действительности. Врач объяснил, что алкоголизм лечится у всех — вне зависимости от пола. Тот факт, что женский алкоголизм иногда считают более «злокачественным», связан только с тем, что женщины обращаются за помощью крайне редко и на очень поздних стадиях, а до этого прилагают все усилия, чтобы скрыть проблему.