Названы основные признаки алкоголизма Нарколог Калюжная: навязчивые мысли об алкоголе указывают на зависимость

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Навязчивые мысли об алкоголе, неумение себя ограничивать и толерантность к спиртным напиткам являются основными признаками алкоголизма, заявила Lenta.ru психиатр-нарколог Марина Калюжная. Эксперт поделилась опытом из своей практики и призвала обращать внимание на те симптомы, которые кажутся безобидными.

Тут бокал — там рюмка. И провалы в памяти начинаются после выпивки. Ограничивать себя — нет, не слышали. Тогда, кстати, в алкоголиках проявляется хитрость и лживость. Человек может клясться, что выпьет рюмочку, а потом его находят мертвецки пьяным, — объяснила Калюжная.

Нарколог подчеркнула, что зависимый человек много думает об алкоголе и считает его обязательным атрибутом любого праздника. Более того, любые разговоры об алкоголизме вызывают агрессию.

Следующей стадией привыкания врач назвала неспособность регулировать количество выпивки и неумение себя ограничивать. Конечный этап зависимости характеризуется отсутствием рефлекса тошноты и толерантностью к спиртному.

Нарколог Алексей Казанцев ранее сообщил: утверждение, что женский алкоголизм является неизлечимой болезнью, не соответствует действительности. Врач объяснил, что алкоголизм лечится у всех — вне зависимости от пола. Тот факт, что женский алкоголизм иногда считают более «злокачественным», связан только с тем, что женщины обращаются за помощью крайне редко и на очень поздних стадиях, а до этого прилагают все усилия, чтобы скрыть проблему.