Врач развеял мифы о женском алкоголизме Нарколог Казанцев: алкоголизм лечится у всех — вне зависимости от пола

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Утверждение, что женский алкоголизм является неизлечимой болезнью, не соответствует действительности, сообщил нарколог Алексей Казанцев «Радио 1». Врач объяснил, что алкоголизм лечится у всех — вне зависимости от пола. Тот факт, что женский алкоголизм иногда считают более «злокачественным», связан только с тем, что женщины обращаются за помощью крайне редко и на очень поздних стадиях, а до этого прилагают все усилия, чтобы скрыть проблему.

У нас требования к женщинам гораздо выше, чем к мужчинам, поэтому пристрастие к алкоголю женщины стараются максимально спрятать, — пояснил Казанцев.

Врач добавил, что программа лечения от алкоголизма для обоих полов одинаковая: помещение в стационар, выведение из запоя, работа с психотерапевтом и наркологом. Важно выяснить истинную причину любви к горячительным напиткам, это может быть спровоцировано какой-то психической проблемой, депрессией, паническими атаками, синдромом утраты или посттравматическим синдромом.

Директор новосибирского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева ранее заявила, что алкоголизм у детей и подростков может появиться из-за систематического употребления энергетических напитков. По ее словам, некоторые энергетики могут содержать в себе спирт, который не указывается в составе напитка.