Нападение школьника на учителя в Пермском крае: подробности

Десятиклассник Роман Долбеев из города Березники Пермского края напал с ножом на 74-летнюю учительницу Людмилу Ишменёву. Педагога госпитализировали, нападавшего задержали. По факту случившегося СК завёл уголовное дело. NEWS.ru публикует подробности данного инцидента.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл утром 21 мая. Как сообщает СК, 17-летний ученик лицея № 1 с физико-математическим уклоном, ударил ножом педагога. Пострадавшая с двумя ранениями в области шеи госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

С полученным ранением потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении ведомства.

Романа Долбева задержали, сейчас следователи допрашивают свидетелей, также устанавливаются «мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления». После произошедшего всех учащихся заперли в классах. Задержал молодого человека охранник и передал сотрудникам Росгвардии. Соответствующее видео обнародовано в местных соцсетях.

По распоряжению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за пострадавшей отправлен вертолёт для транспортировки в краевую клиническую больницу в Перми.

Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента. В лицей выезжает министр образования [и науки региона Раиса Кассина]. Прошу вас в этой ситуации доверять только проверенной информации и не распространять слухи, — написал Махонин в Instagram.

На сайте мэрии Березников сказано , что на месте происшествия работают сотрудники всех спецслужб города. С классом, где учился подросток, работают психологи. В учебном заведении отменены занятия.

По некоторым данным, причиной нападения стало то, что, по мнению Долбеева, Ишменёва занижала ему оценки. Незадолго до инцидента он жаловался на проблемы с физикой деду, с которым подросток остался, пока родители находятся в отпуске в Краснодарском крае.

Из-за проблем с данным предметом молодому человеку якобы наняли репетитора, но школьная учительница продолжала давить на него. В результате, Долбеев купил в охотничьем магазине четыре ножа, которые пронёс в школу. На входе его, как издание утверждает Baza, не проверяли, потому что у него был пропуск, а «своих» учеников охранники не досматривали. При этом, в гимназии юношу характеризуют положительно.

Социальные сети

В сети обнародовано сообщение, которое Роман Долбеев отправил накануне перед нападением другу в соцсети. Юноша признаётся , что никого не любил, а родителей всего лишь уважал. Также он сообщал, что у него «едет крыша», а также возникало желание «кого-то убить»:

Я смастерил себе лямки, чтобы закрепить нож. Надел тёмный свитер, перчатки, маску и реально пошёл искать того, кого можно убить. Я проходил два часа и у меня произошёл отход — я понял, что творю какую-то фигню. Пришёл домой, прибрался... И понимаю, что уже всё. Финиш. Это печально.

Далее Долбеев признался, что не хочет «этого делать», а желает жить и найти «свою любовь» и «свои увлечения». Также он говорит, что любит «рисовать, бегать, писать стихи, нравится общаться с людьми», но он якобы устал.

Как признаются одноклассники, Роман воспитывался в «абсолютно нормальной» семье, нормально общался со сверстниками, но имел давний конфликт с учителем, и руководство лицея якобы было в курсе данной ситуации, но ничего не предпринимало.

При этом, родители учеников лицея отзываются о Людмиле Ишменёвой положительно.

Родители учеников Людмилы Ишменёвой не согласны с этим.

- Лицей №1 - с физико-математическим уклоном, - говорит, например, жительница Березников Екатерина Дудина. – И те, кто в него поступают, знают, зачем туда идут – чтобы повысить уровень своего образования именно по математике и физике. Мой сын, например, имел по физике тройку, когда после 8 класса перешел в лицей. А на ЕГЭ по этому предмету получил сто баллов. И это, считаю, именно благодаря Людмиле Николаевне. Она подготовила не одного стобалльника, дав детям путевку в жизнь. Причем, человек она очень добрый. И в то же время – требовательный. Я никогда не слышала от сына слов обиды в адрес своей учительницы. Дети ее любили. Она не занижала ученикам оценки а, наоборот, делала так, что они начинали получать хорошие отметки. За что ей от нас, родителей, большое спасибо.

Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/daily/27281.5/4416489/

По данным Минобрнауки Прикамья, после инцидента в Казани, в лицее № 1 Березников проходила проверка системы безопасности, в ходе которой были найдены нарушения. По итогам инспекции, в учреждении заменили охранника. Школу охраняет ЧОП, там имеется тревожная кнопка, сигнал которой поступает в Росгвардию.

Публикация дополняется.