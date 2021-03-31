Надёжно и беспадёжно: чего ждать от вакцины против COVID-19 для животных

В России зарегистрирована разработанная подведомственным Россельхознадзору институтом вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 «Карнивак-Ков». Разработчик заявляет, что это первый в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. В его испытаниях, которые начались в октябре 2020 года, участвовали кошки, собаки, песцы и лисы. Вакцина, как утверждают её создатели, важна, поскольку некоторые представители фауны восприимчивы к накрывшей планету инфекции, хотя научные исследования не дают однозначного ответа на этот вопрос. NEWS.ru решил выяснить, насколько необходима вакцинация братьев наших меньших и не является ли новость о создании очередного первого в мире лекарства пиар-ходом или отвлекающим манёвром.

Мутантам бой

Как сообщает Россельхознадзор, препарат «Карнивак-Ков» был разработан Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Его якобы уже собираются приобретать не только российские звероводческие хозяйства, но и коммерческие структуры из Австрии, Греции и Польши. Также интерес к вакцине проявляют предприятия из Канады, США и Сингапура.

В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о её высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу, — заявил замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.

По его словам, иммунитет к SARS-CoV-2 после вакцинации сохраняется не менее шести месяцев. Массовое производство ветеринарного препарата может начаться уже в апреле.

В Россельхознадзоре отмечают, что создание и регистрация вакцины «Карнивак-Ков» имеют важное значение в свете данных Всемирной организации здравоохранения животных. По её информации, случаи выявления COVID-19 среди представителей фауны зарегистрированы во многих странах мира. Недавно появились сведения о выявлении коронавирусной инфекции у трёх домашних животных в Мексике и у одного в Италии. До этого власти Аргентины заявили о регистрации заболевания у четырёх собак и кошек. В России также установлены случаи заражения кошек — по одному в Москве и Тюмени.

Кроме этого, как напоминает Россельхознадзор, вирус SARS-CoV-2 массово выявлялся на норковых фермах в Дании, из-за чего власти североевропейского королевства приняли решение о массовом уничтожении этих животных.

Разработчики российской вакцины утверждают, что её использование позволит избежать возможных мутаций коронавируса, чаще всего происходящих при его межвидовой передаче. При этом научного доказательства передачи COVID-19 от животных людям нет, о чём неоднократно сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), напоминают в Россельхознадзоре.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле 2020 года, когда была первая волна пандемии, в международном журнале Science было опубликовано исследование, посвящённое восприимчивости хорьков, кошек, собак, кур, уток и других домашних животных к SARS-CoV-2. В ходе лабораторного изучения учёные выяснили, что более всего вирусу подвержены кошки, особенно молодые особи, на свиней и птиц он не действовал, а в организме собак не мог эффективно размножаться.

Комментируя ситуацию изданию Milwaukee Journal Sentinel, профессор Висконсинского университета в Мэдисоне Дэвид О'Коннор скептически оценивал возможность передачи COVID-19 от домашних кошек и собак к человеку, не исключив, что в будущем это возможно. Он также сослался на данные о том, что учёные нашли у 15% исследованных кошек, живущих в китайском городе Ухань (где началась пандемия коронавируса), антитела к SARS-CoV-2. Профессор профилактической ветеринарии Университета штата Огайо Жаннет O'Куин добавляла, что это человеческая патология и «животные тут ни при чём».

По словам профессора Калифорнийского университета Джейна Сайкса, в ходе другого исследования, в рамках которого учёные изучали более четырёх тысяч образцов, взятых у кошек, собак и лошадей из США и Южной Кореи, ни в одном из случаев не было зафиксировано заражения COVID-19.

В декабре 2020 года ветеринарный врач Ангелина Сиротина отмечала , что у животных, в том числе домашних, встречаются различные коронавирусы, которые отличаются от возбудителя COVID-19. Как правило они не угрожают жизни и здоровью питомцев, но есть случаи, когда они активизируются и мутируют, но не передаются человеку.

Собаки от кошек заразиться не могут, так же, как и кошки от собак. Человеческий коронавирус тоже не передаётся животным, соответственно и от животных на человека он не переходит. Это абсолютно видовой вирус. Есть всего несколько заболеваний, которые называются зооантропонозы. Эти заболевания могут поражать и людей, и животных. К ним, например, относится бешенство, — говорила Сиротина.

На днях директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что, когда человечество защитится от коронавируса с помощью вакцин, инфекция якобы перейдёт на сельскохозяйственных и домашних животных. С ним не согласился ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он напомнил, что коронавирус у животных известен на протяжении более полувека и по разным данным его носителями являются «от 80% до 100% кошек», но при этом никакого массового вымирания вида нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, «пока проламывания межвидового барьера не происходило», хотя вирусы развиваются и мутируют, особенно при эпидемиях. Он полагает, что заражение домашних животных SARS-CoV-2 — это единичные случаи и массово среди них инфекция распространиться не может, как и передаться человеку.

Животное надо рассматривать не как резервуар инфекции, а как фактор передачи. Гораздо более актуальна ситуация, когда идёт по улице больной коронавирусом человек, который чихнул, высморкался или его вырвало. Вы пошли гулять с собакой, которая наступила на эту субстанцию, облизнула лапу. Вы погладили собаку или кошку во дворе, а потом почесали свой нос. Животное выступило фактором передачи, но не из-за того, что оно само болело, — объяснил Шеляков.

Достижение или пиар?

В интервью NEWS.ru главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев положительно отозвался о регистрации вакцины от коронавируса для животных. Он напомнил, что одной из причин возникновения пандемии COVID-19 научным сообществом рассматривается передача возбудителя человеку от летучей мыши. Специалист также напомнил, что «под миллион норок в Дании заразились, и их были вынуждены забить», в связи чем отметил, что «если бы норки были провакцинированы, то остались бы живы, здоровы и не надо было их трогать».

Я думаю, что в других странах тоже разрабатывают вакцины для животных. Все развитые страны стараются сохранить животных для культурного общения с ними — я намекаю на зоопарки, цирки. Ведь в цирке должны быть здоровые животные. Представляете, если там начнётся мор? Поэтому зверей нужно обязательно вакцинировать. Я положительно оцениваю выпуск этой вакцины, это очень хорошее дело. Виктор Зуев главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Учёный Виктор Власов из Общества специалистов доказательной медицины оценивает регистрацию вакцины более скептически. Он полагает, что качество ветеринарных препаратов оставляет желать лучшего, и обращает внимание на то, что пока нет какой-либо информации о новом препарате.

Поскольку вирус животных поражает, то на первый взгляд потребность в этой вакцине есть. Но доказательств того, что защита животных имеет существенное значение для людей, нет. Опасность и вероятность массового распространения SARS-CoV-2 среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также его передачи от них к человеку серьёзно не изучена. Существуют только некоторые наблюдения и общие соображения. То есть мы не знаем, насколько часто это бывает и насколько серьёзно этим вопросом нужно озаботиться. К сожалению, во всём мире и в особенности в России ветеринарные продукты разрабатываются значительно хуже, чем медицинские — качество исследований ниже, препараты используются более токсичные. А учитывая, что мы вообще ничего не знаем об этой вакцине, о ней ничего нельзя сказать ни хорошего, ни плохого. Мы не знаем, где кончается засекречивание и начинается стыд за позорные данные, которые не хочется показывать. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

На первый взгляд может показаться, что создание «Карнивак-Ков» является попыткой властей показать всему миру, что у нас умеют спасать не только людей, первыми в мире зарегистрировав вакцину от COVID-19 в августе 2020 года, но и животных. Такими позитивными новостями, например, можно отвлечь внимание от негативного информационного фона вроде утверждений о том, что Россия стала одним из мировых лидеров по приросту человеческой смертности во время пандемии, что может говорить о не лучшем положении системы здравоохранения в стране.

Василий Власов не исключает, что новостью о появлении вакцины могут пользоваться для отвлечения внимания россиян от оппозиционной повестки, но, по его мнению, куда больше в этом пиара создателей препарата.

В принципе эту вакцину можно назвать «Спутник VI» и начать её массово производить, но я не думаю, что кто-то этим будет заниматься. На мой взгляд, это пиар-акция разработчиков вакцины. Известно, что люди тратят на своих животных деньги значительно лучше, чем на своих родственников, — констатирует Власов.

При этом он уверен, что происходящее с животными обычно привлекает мировое внимание, «только когда возникает массовый падёж скота или когда есть угроза людям».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.