Националисты подали заявку на проведение «Русского марша» в Москве

В московскую мэрию направили заявку на проведение националистического «Русского марша», рассказал один из его организаторов Иван Белецкий. По его словам, мероприятие планируется провести 4 ноября, передаёт «Дождь» (признан властями РФ иноагентом).

Активисты собираются устроить марш в районе Люблино на юго-востоке столицы. Численность шествия не превысит пяти тысяч человек.

Националисты планируют пройти по улицам с лозунгами «Против политрепрессий», «За национал-демократию», «За свободу слова» и «Против войны с Украиной».

«Русские марши» проходят каждый год с 2005 года, традиционно в Люблино. В начале 2010-х они собирали до 25 тысяч человек, однако потом численность участников акций стала падать. В 2020 году мэрия отклонила заявку на проведение шествия, но несколько десятков человек всё равно вышли на улицы, их задержали полицейские.

Сейчас власти также не согласуют митинги в столице, объясняя это ограничениями в связи с коронавирусом. После проведения несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального было заведено «санитарное дело» — организаторов мероприятий обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме того, в проведении акции по итогам выборов в Госдуму отказали КПРФ. Коммунисты всё равно вышли на акцию, которая прошла в формате встречи с депутатами (такие мероприятия не требуют согласования), после этого членов партии начали задерживать по обвинению в организации не согласованного с властями массового мероприятия.