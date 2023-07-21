«Набрал на долгий срок»: полковник Баранец о задержании Стрелкова Баранец: Стрелков дискредитировал армию, Путина и Шойгу

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Полковник Виктор Баранец

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков занимался дискредитацией армии, критиковал президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу, он давно уже должен был «оказаться на нарах», заявил NEWS.ru военный эксперт полковник Виктор Баранец. По его мнению, суд признает Стрелкова виновным.

Игорь Стрелков дискредитировал армию, он критиковал Путина, Шойгу и связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина. Я не знаю, из-за чего конкретно его задержали, но, по-моему мнению, он давно должен был оказаться на нарах. Думаю, он набрал на очень долгий срок. Мы его просто щадили, ведь сколько хамства и подрыва авторитета политического и военного руководства было, — заявил Баранец.

Он добавил, что Стрелкова терпели за заслуги, которые, как оказалось, были сомнительны. По мнению Баранца, Стрелков никогда не был министром обороны Донбасса, как он представлялся.

Осудят его или нет — будет решать суд. Но по моему личному мнению, судя по огромному количеству грубейших заявлений и оскорблений власти, суд признает его виновным, а вот какую меру изберут, неизвестно, потому что там целая гора обвинений, — резюмировал Баранец.

Силовики задержали Стрелкова в Москве 21 июля. Его обвиняют в экстремизме, предположительно, после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев считает, что Стрелкова признают виновным с вероятностью 99,9%, если дело дойдет до суда.