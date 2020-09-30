На Урале пройдёт конкурс для женщин с пышными формами

https://static.news.ru/photo/ee878420-030e-11eb-9c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В Екатеринбурге объявили кастинг на пятый по счёту конкурс Miss Bodypositive Ural-2020 — конкурс красоты для обладательниц пышных форм.

По данным издания «Е1.РУ», организаторы ищут девушек и женщин от 18 до 40 лет. Размер одежды участниц при этом должен быть от 44–46. Верхнего предела нет.

Заявки на кастинг принимаются до 16 октября. Победительница будет объявлена 12 ноября. Финал конкурса будет проходить в ККТ «Космос». Он закончится дефиле с показом коллекций уральских дизайнеров. Победительница конкурса попадет на разворот журнала Smooth life style и станет участницей всероссийского конкурса красоты.

Конкурс поможет раскрыть истинный потенциал каждой женщины, — заявляют организаторы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ночь на 23 августа в Москве завершился национальный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2020». В этом году победу одержала мать троих детей из Нижегородской области Дарья Иванова. Всего в конкурсе приняли участие 35 красавиц.