На Урале пройдёт конкурс для женщин с пышными формами

В Екатеринбурге объявили кастинг на пятый по счёту конкурс Miss Bodypositive Ural-2020 — конкурс красоты для обладательниц пышных форм.
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Заявки на кастинг принимаются до 16 октября. Победительница будет объявлена 12 ноября. Финал конкурса будет проходить в ККТ «Космос». Он закончится дефиле с показом коллекций уральских дизайнеров. Победительница конкурса попадет на разворот журнала Smooth life style и станет участницей всероссийского конкурса красоты.
Конкурс поможет раскрыть истинный потенциал каждой женщины, — заявляют организаторы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ночь на 23 августа в Москве завершился национальный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2020». В этом году победу одержала мать троих детей из Нижегородской области Дарья Иванова. Всего в конкурсе приняли участие 35 красавиц.
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