На участниц Pussy Riot составили протоколы за нарушение масочного режима

Московская полиция отпустила участниц панк-группы Pussy Riot Марию Алёхину и Маргариту Флорес.
Об этом ТАСС
По словам адвоката, полиция задержала девушек за то, что те появились в общественном месте без масок и перчаток. Захватов добавил, что Флорес и Алёхина с указанными в протоколах обвинениями не согласны и намерены обжаловать документы в судебном порядке.
Участниц группы Pussy Riot регулярно задерживают после проведения различных провокационных мероприятий. Так, утром 7 октября группа провела акцию против гомофобии и вывесила радужные флаги в Москве на зданиях Федеральной службы безопасности, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и Министерства культуры РФ. Коллектив приурочил акцию ко дню рождения президента РФ Владимира Путина, назвав флаги ЛГБТ символом «недостающих любви и свободы», писал NEWS.ru.