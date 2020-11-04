На участниц Pussy Riot составили протоколы за нарушение масочного режима

https://static.news.ru/photo/d76fb3b4-1eae-11eb-991a-fa163e074e61_660.jpg Фото: apologiaprotest/twitter.com

Московская полиция отпустила участниц панк-группы Pussy Riot Марию Алёхину и Маргариту Флорес.

Об этом ТАСС рассказал юрист Дмитрий Захватов, оказывающий девушкам правовую помощь. Он сообщил, что правоохранители составили в отношении Флорес и Алёхиной протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

По словам адвоката, полиция задержала девушек за то, что те появились в общественном месте без масок и перчаток. Захватов добавил, что Флорес и Алёхина с указанными в протоколах обвинениями не согласны и намерены обжаловать документы в судебном порядке.

Участниц группы Pussy Riot регулярно задерживают после проведения различных провокационных мероприятий. Так, утром 7 октября группа провела акцию против гомофобии и вывесила радужные флаги в Москве на зданиях Федеральной службы безопасности, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и Министерства культуры РФ. Коллектив приурочил акцию ко дню рождения президента РФ Владимира Путина, назвав флаги ЛГБТ символом «недостающих любви и свободы», писал NEWS.ru.