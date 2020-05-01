На станциях метро Москвы и МЦД открыли двери для профилактики коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В московском метрополитене и на центральных диаметрах открыли двери во всех вестибюлях станций. Это сделано для снижения рисков заражения коронавирусом.

Так, по словам заммэра столицы Максима Ликсутова, пассажирам не придётся лишний раз трогать поверхности и им будет легче соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, данная мера также позволит увеличить воздухообмен и улучшить естественную вентиляцию на станциях.

Помимо этого, в метро и МЦД проходит регулярная дезинфекция, оборудованы санитайзеры для рук. Проезд возможен только по пропускам, привязанным к картам «Тройка», «Стрелка» или к социальным картам жителя.

За последние сутки в Москве выявили 3561 новый случай коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 57 300 заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что более 50% тяжёлых заболевших коронавирусом в Москве имели отрицательные тесты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.