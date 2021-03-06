Мясников принял решение лечить свой герпес в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/449595ca-7f4f-11eb-88ab-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Главврач московской горбольницы № 71 и телеведущий Александр Мясников, недавно сообщивший о возникшем у него опоясывающем герпесе, уехал в Мурманскую область и уже искупался в Баренцевом море.

Потрясающе красивые у нас места! Берег Баренцева моря, 170 км от Мурманска. А мог бы поддаться своему герпесу зостер и болям и не поехать на выходные, — написал Мясников в Instagram.

К посту он приложил два видео. На первом он на фоне заснеженных холмов не спеша заходит в море, плавает там немного и выходит. На втором сильный ветер гонит по этому пляжу снежно-песчаную пургу в направлении к морю. Также он приложил фото северного сияния.

Мясников призвал подписчиков никогда и ничего не откладывать, не лениться и не бояться.

Как писал NEWS.ru, накануне Александр Мясников рассказал, что заболел опоясывающим герпесом, и посоветовал россиянам «не уподобляться ему» и вовремя делать все необходимые прививки. Мясников добавил, что ему не сразу удалось распознать болезнь, так как, считая себя «тридцатилетним», он полагал, что просто потянул мышцу во время тренировки. Он обратился к подписчикам в возрасте с советом не уподобляться ему в этом и вовремя вакцинироваться — от пневмококка, гриппа, герпеса зостер, столбняка, гепатита Б и коронавируса. Врач также поблагодарил всех за беспокойство и заявил, что у него «разговор» с заболеванием будет коротким.