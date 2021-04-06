МВД сообщило об изменениях в паспортах россиян

Замена паспортов может больше не понадобиться россиянам. Это случится, если парламент одобрит законопроект МВД о внесении изменений в последнюю страницу документа.
На данный момент предусмотрена замена паспортов в возрасте от 14 до 20 лет, от 20 до 45 лет и от 45 лет — бессрочно. Согласно новому законопроекту, последняя страница паспорта будет дополнена текстом памятки для его владельца,
Там буде указано, что это основной документ гражданина, которым он обязан владеть с 14 лет. По желанию, паспорт можно дополнить сведениями о резус-факторе, группе крови и причинах признания документа недействительным.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в МВД России предлагают внести изменения в Положение о паспорте гражданина РФ в части окончания срока его действия из-за достижения владельцем возраста, когда документ необходимо менять. В ведомстве пояснили, что в период замены документа граждане могут столкнуться с ограничением своих прав.