МВД сообщило об изменениях в паспортах россиян

https://static.news.ru/photo/3972c04c-9740-11eb-8cc1-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Замена паспортов может больше не понадобиться россиянам. Это случится, если парламент одобрит законопроект МВД о внесении изменений в последнюю страницу документа.

На данный момент предусмотрена замена паспортов в возрасте от 14 до 20 лет, от 20 до 45 лет и от 45 лет — бессрочно. Согласно новому законопроекту, последняя страница паспорта будет дополнена текстом памятки для его владельца, пишет РИА Новости.

Там буде указано, что это основной документ гражданина, которым он обязан владеть с 14 лет. По желанию, паспорт можно дополнить сведениями о резус-факторе, группе крови и причинах признания документа недействительным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в МВД России предлагают внести изменения в Положение о паспорте гражданина РФ в части окончания срока его действия из-за достижения владельцем возраста, когда документ необходимо менять. В ведомстве пояснили, что в период замены документа граждане могут столкнуться с ограничением своих прав.