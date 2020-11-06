Москвичей ждут тёплые выходные

https://static.news.ru/photo/17e79802-204f-11eb-b552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Тёплая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие выходные, а на следующей неделе её сменит резкое похолодание.

В выходные показания термометров ещё будут превышать климатическую норму примерно на 6 градусов, хотя перестройка атмосферных процессов над европейской территорией России уже идёт – начинается перенос воздушных масс с северо-запада и севера, - передаёт RNS со ссылкой на сообщение Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, 7 ноября воздух в Москве прогреется до 9-11 градусов, а по области – до 6-11 градусов. Местами пройдёт кратковременный дождь, скорость северо-западного ветра составит 8-13 метров в секунду. Восьмого ноября температура воздуха снизится примерно на градус, прогнозируются осадки, а местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В начале следующей недели температурный фон в столице вернётся к климатическим значениям. Днём воздух будет прогреваться до 1-3 градусов, возможны заморозки. Погода будет ветреной, при этом вероятность осадков уменьшится.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что зима в России будет такой же тёплой, как и в прошлом году. Он отметил, что, по данным Всемирной метеорологической организации, этот год окажется самым тёплым за всю историю наблюдений, писал NEWS.ru.