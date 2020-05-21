Москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции из-за фото с балкона

https://static.news.ru/photo/3dc6cbde-9bfb-11ea-8414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семейная пара из столицы пожаловалась на штраф за нарушение самоизоляции из-за фото, которое было сделано на балконе. В общей сложности их обязали выплатить 44 тысяч рублей.

По словам супругов, их дом расположен на границе Москвы и Подмосковья, поэтому во время перемещения по квартире датчик gps фиксирует изменение локации.

Посмотрели в свои телефончики на даты фотографий. Они чётко совпадают с датами штрафов. Вышел на балкон сфотографировать, зашёл домой — и получил за это штраф, — рассказали они.

Однако в Главконтроле заявили, что мужа и жену оштрафовали за то, что они покидали помещение. При этом там сообщили, что все факты, изложенные супругами, сейчас проверяются. При подтверждении и слов штрафы будут отменены, передаёт Life.

Как писал NEWS.ru, прикованная к кровати профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая получила два штрафа за нарушение самоизоляции, до сих пор не получила никаких официальных подтверждений того, что они были аннулированы. Она опасается, что неприятная история может лишить её возможности дальнейшей реабилитации.