Москвичам пообещали скорое наступление «супервесны»

https://static.news.ru/photo/29145fa0-977a-11eb-bd7d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Супервесна» придёт в столицу на ближайших выходных, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к субботе ожидается антициклон, который подарит москвичам много солнца, тёплый южный ветер и погоду без осадков.

Даже ночами будет не прохладнее нуля — плюс пяти. А днём плюс 11 — плюс 16... На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесёт нам настоящую «супервесну», когда днём воздух будет прогреваться до плюс 15 — плюс 20 градусов, — рассказал синоптик.

Тишковец уточнил, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели прогнозируется идеальная весенняя погода с очень сильным прогревом и поступлением тёплого воздуха из пустынь Средней Азии, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после хмурого четверга жителей Центральной России ждут тёплые и солнечные выходные. По его словам, из-за низкого давления в ближайшие дни ожидается «скучноватая погода».