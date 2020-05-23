Москвичам напомнили об особом графике работы отделов ЗАГС

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Московские отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания продолжают работать по особому графику, который начал действовать в марте в связи с распространением коронавируса.

Граждан принимают только по предварительной записи, чтобы избежать массового скопления людей. На церемонию нельзя приглашать гостей и фотографов.

Все помещения в учреждениях регулярно дезинфицируются. Сотрудникам выдаются маски, респираторы и перчатки. Для посетителей предусмотрены антисептики. Всем работникам и гостям вход запрещён, передаёт mos.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что жители столицы могут записаться на приём в 88 центров «Мои документы», которые возобновят работу 25 мая.