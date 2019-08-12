https://static.news.ru/photo/e2407fb6-bcfe-11e9-9912-fa163e074e61_660.jpg Экс-замминистра культуры РФ Г.Пирумов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Московский городской суд принял решение о переводе бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова из следственного изолятора под домашний арест, заявил его адвокат Фёдор Куприянов.

По его словам, мера пресечения изменена также для Никиты Колесникова, который также является фигурантом дела о мошенничестве, передаёт ТАСС .

News.ru уже писал о возобновлении дела реставраторов. Так, летом 2018 года Басманный суд в Москве заочно заключил под стражу бывшего руководителя департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо. Его обвиняют в хищении денежных средств, которые предназначались для реставрации Эрмитажа.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия. Мазо уже проходил фигурантом по нашумевшему делу реставраторов. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В октябре прошлого года всех фигурантов громкого дела реставраторов освободили в зале суда. Первым из них был Пирумов, так как за срок наказания ему зачли время пребывания в СИЗО.