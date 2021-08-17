Мосгорсуд оставил в силе статус Навального как склонного к побегу

Московский городской суд отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение предыдущей инстанции, которая отказала ему в снятии статуса склонного к побегу. Об этом сообщается на сайте суда.

Мосгорсуд 17 августа 2021 года признал законным и обоснованным решение Преображенского районного суда Москвы от 25 июня 2021 года, — говорится в сообщении.

Таким образом, решение предыдущей инстанции вступило в законную силу.

2 июня Петушинский районный суд во Владимирской области отказался снять оппозиционера Алексея Навального с учёта как склонного к побегу. В суде Навальный заявлял, что этот статус установлен на неопределённый срок и он «пожизненно склонен к побегу».

Оппозиционер жаловался, что из-за статуса склонного к побегу его каждый час будит сотрудник колонии и снимает на видео. Он считает, что это нарушает его право на восьмичасовой сон, гарантированное всем заключённым.

Решение было опротестовано в Преображенским суде Москвы, а потом в Мосгорсуде.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.