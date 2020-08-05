Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом как минимум до ноября

https://static.news.ru/photo/9c1a9a52-d725-11ea-be36-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд оставил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви под домашним арестом как минимум до ноября, а также запретил гулять.

Продлить Калви меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 ноября, сохранить ранее наложенные ограничения, — сказал судья.

На продлении ареста настаивал следователь, который опасается, что другие Калви и фигуранты смогут надавить на свидетелей в случае смягчения ограничений.

Также Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты разрешить Калви совершать прогулки, хотя адвокаты утверждали, что бизнесмен имеет онкологические заболевания, и свежий воздух будет ему полезен.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме мошенничества на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд рублей.

ПКБ решило вернуть долг через отступные, 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

В конце декабря следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. В нём их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».

Как ранее писал NEWS.ru, первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел оппозиционную жалобу на продление срока домашнего ареста основателю инвестфона Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого врачи нашли онкологию. Арбитраж признал продление меры пресечения законным.