«Мои ноги приносят славу России»: Волочкова ответила хейтерам в соцсетях Волочкову возмутили слова фанатов, обвинивших ее в неуважении к памятнику ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что является патриотом своей страны, а фотографию со шпагатом на монументе времен Великой Отечественной войны она сделала «без задней мысли». По ее словам, она каждый день долго и упорно работает, чтобы радовать поклонников, и добавила, что будет закидывать ногу куда захочет. Она призналась, что комментарии юзеров из-за шпагата ее возмутили, поскольку она всегда поддерживала Россию и ее народ.

Я по шесть часов каждый день сбиваю свои ноги в кровь, чтобы поставить шоу, порадовать своих поклонников, поэтому, извините меня, но свою ногу я могу закинуть и положить куда захочу. Потому что мои ноги приносят славу России, — сказала балерина.

Спортсменка отметила, что самих комментариев подписчиков она не видела и о критике не знала, пока ей не сообщили. Она посоветовала всем критиковавшим встать с дивана и пойти сделать что-нибудь полезное для России.

Я не читаю про себя никакие комментарии, и, если бы вы сейчас про них не сказали, я бы об этом даже не узнала, — заявила Волочкова.

Ранее пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) раскритиковали Волочкову за то, что та на снимке закинула ногу на самолет-памятник времен Великой Отечественной войны. Ее подписчики назвали этот поступок неуважительным по отношению к истории и людям того времени и призвали удалить публикацию. Сама балерина подписала это фото словами: «Ни дня без движухи».