«Модный приговор» вручил онколобольным детям пустые коробки от подарков

Находящиеся на лечении онкобольные дети получили в подарок на Новый год пустые коробки от телепередачи «Модный приговор». Об этом сообщила на своей странице в Instagram сотрудница Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина Виктория Бирюкова. Представители передачи уверяют, что подарки украли.

По словам женщины, год назад она приняла участие в передаче «Модный приговор», выпуск «Волшебник года». Недавно с ней связался представитель проекта и предложил устроить уличную программу и подарить онкобольным детям подарок.

От «Модного приговора» приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передаёт подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрёшки — одна в другую. И всё, — написала Виктория.

Она рассказала, что после случившегося связалась с работниками шоу. Те ей ответили, что подарки украли и что они напишут заявление в полицию. При этом никаких извинений за сложившуюся ситуацию со стороны организаторов не поступило. По её словам, ей пришлось смой просить прощения у мам детей.

Я не знаю, как всё это объяснить. Как по мне, такой поступок — это, действительно, приговор... Только не модный, а бесчеловечный... — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что итальянский епископ Антонио Стальяно в ходе церковной службы ошеломил маленьких детей словами о том, что Санта-Клауса не существует. Юные прихожане плакали и даже пытались переубедить священника, однако тот непреклонно настаивал на том, что Санта-Клаус — не более чем маркетинговый ход бренда Coca-Cola.