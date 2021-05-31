Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

https://static.news.ru/photo/a4bf2194-c281-11eb-a7e2-96000091f725_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Многодетным отцам предлагают дать возможность раньше уходить на пенсию. Такая инициатива содержится в письме председателя комиссии Общественной палаты по демографии, члена Совета при президенте Сергея Рыбальченко вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

Рыбальченко ссылается на инициативы общественников, которые считают, что работающим многодетным родителям необходимо обеспечить индексацию пенсии на уровне неработающих пенсионеров, на год снизить пенсионный возраст для многодетных отцов и предусмотреть господдержку семейного отдыха до 50%.

Общественники просят включить все указанные меры в новый федеральный проект «Многодетная страна». Также предлагается разработать и ввести семейное налогообложение для многодетных. Семьи с пятью детьми и более стоит и вовсе освободить от налогов.

Как сообщалось ранее, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей.