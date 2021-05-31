Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

Многодетным отцам предлагают дать возможность раньше уходить на пенсию. Такая инициатива содержится в письме председателя комиссии Общественной палаты по демографии, члена Совета при президенте Сергея Рыбальченко вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.
Рыбальченко
Общественники просят включить все указанные меры в новый федеральный проект «Многодетная страна». Также предлагается разработать и ввести семейное налогообложение для многодетных. Семьи с пятью детьми и более стоит и вовсе освободить от налогов.
Как сообщалось ранее, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей.