«Много деревянных грибов»: названы тренды в украшении новогодней ёлки

В наступающем 2022 году в моду войдут ёлочные украшения из натуральных материалов — дерева, бумаги, металла, искусственного меха и кожи, рассказала NEWS.ru президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Она отметила, что в тренде также игрушки в ретростиле, как стилизованные, так и времён СССР.

Сейчас самый последний писк моды — это экостиль. Он заключается в том, что ёлочные игрушки сделаны из натуральных материалов. В этом году особенно популярны игрушки из дерева. И очень много деревянных грибов и металлических [игрушек], причём металл с ржавчиной — тоненький металл — силуэт листика, птички, того же гриба, — сказала Сафронова.

Она отметила, что в Новом году будут актуальны украшения в виде шариков или фигурок животных, выполненные из искусственного меха или кожи. Кроме того, по словам эксперта, в тренде игрушки из бумаги, подобные «китайским фонарикам». Сохраняется тенденция на ретроукрашения, как стилизованные, так и времён СССР.

Сейчас выпускают игрушки под старину — например, напоминающие послевоенные годы, или ватные игрушки, — подчеркнула Сафронова.

По её словам, в отличие от советских ёлочных украшений, которые можно было купить за несколько копеек, современные ретроигрушки стоят дорого, поскольку чаще всего выполнены вручную.

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