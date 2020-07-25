Митрополит Иларион заявил о готовности протестировать вакцину от COVID-19

Он также подчеркнул, что скорейшее испытание вакцины окажет положительный эффект, так как на сегодняшний день риск заражения коронавирусом по-прежнему велик.
Мы видим по цифрам, что каждый день умирают люди, — добавил митрополит.
Ранее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Разрешение научному центру предоставил Минздрав РФ.
Как информировал NEWS.ru, в конце августа в России начнутся клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса. Тестировать свой препарат будет Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.