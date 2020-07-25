Общество

Митрополит Иларион заявил о готовности протестировать вакцину от COVID-19

16:20, 25 июля 2020
Митрополит Иларион Митрополит Иларион Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сообщил о желании протестировать вакцину от коронавируса на себе.

Я бы согласился, — цитирует его «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что скорейшее испытание вакцины окажет положительный эффект, так как на сегодняшний день риск заражения коронавирусом по-прежнему велик.

Мы видим по цифрам, что каждый день умирают люди, — добавил митрополит.

Ранее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Разрешение научному центру предоставил Минздрав РФ.

Как информировал NEWS.ru, в конце августа в России начнутся клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса. Тестировать свой препарат будет Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

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