Мишустин пообещал волонтёрам ежемесячные выплаты в 12 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/f8c06194-a0d7-11ea-8b5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волонтёрам, оказывающим помощь незнакомым людям в период пандемии коронавируса, будут платить по 12 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мы поддержим [их] в этот период дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей, — цитирует «Интерфакс» Мишустина.

Он отметил, что именно волонтёры берут под свою опеку инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, обеспечивая им необходимый уход на дому, а не в социальных учреждениях. Премьер добавил, что, кроме волонтёров, речь идёт о сотрудниках социально ориентированных НКО, социальных работниках, да и об обычных, неравнодушных к чужим проблемам людях.

Как писал NEWS.ru, московские волонтёры с 26 мая смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных кошек и собак. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Волонтёры вновь смогут передавать кошкам и собакам лекарства, корма, и конечно, выгуливать своих подопечных. По словам главы города, разрешение на посещение приютов для животных — это одна из составляющих смягчения действующих ограничений на фоне пандемии коронавируса.