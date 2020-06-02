Минздрав РФ проверит выполнение указов Собянина по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c5e6c904-a576-11ea-a0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав РФ проанализирует выполнение распоряжений мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). К работе присоединятся, по требованию премьера РФ Михаила Мишустина, Минюст и Роспотребнадзор.

Особое внимание кабмин попросил обратить на указы, максимально затрагивающие права граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Ведомство уточнило, что более подробные комментарии по этой теме пока давать рано.

Медики за последние 24 часа выявили в Москве 1842 новых случая коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). За время наблюдений в столице РФ зарегистрировали 187 216 пациентов, из них поправились 91 654 (+3385 за сутки), умерли 2685 (+61).

Всего в РФ за последние сутки зафиксировали 8536 заражённых. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 432 277. Более трети новых заболевших (3287 человек) не имели клинических проявлений недуга. За сутки умерли 178 граждан. За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что интенсивность второй волны коронавируса будет целиком зависеть от умения и готовности системы здравоохранения распознать начало подъёма заболеваемости. Вирус сохранится в человеческой популяции до тех пор, пока не будет разработана эффективная вакцина или некое «чудодейственное» лекарство от него.