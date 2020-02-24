https://static.news.ru/photo/12092baa-5717-11ea-a010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эндокринологический научный центр Минздрава предложил обязать производителей хлеба использовать только йодированную соль. По данным ведомства, около 70% россиян испытывают недостаток йода.

Если эта норма будет введена, то в 150 граммах хлеба и хлебобулочных изделий будет содержаться 53 мкг йода — треть дневной нормы взрослого человека, передаёт «Российская газета». Выбор продукта чиновники объяснили высоким потреблением хлеба в стране, особенно в сельской местности.

Можно полагать, что в России будет достигнуто оптимальное обеспечение питания основных групп населения йодом, — считают в Минздраве.

Ранее NEWS.ru писал, что цена на стандартный пузырёк йода в декабре 2019 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), сейчас розничная цена средства составляет около 18 рублей, годом ранее — 14 рублей. Таким образом, антисептик дорожает в 10 раз быстрее, чем другие товары в России.