Эндокринологический научный центр Минздрава предложил обязать производителей хлеба использовать только йодированную соль. По данным ведомства, около 70% россиян испытывают недостаток йода.
Если эта норма будет введена, то в 150 граммах хлеба и хлебобулочных изделий будет содержаться 53 мкг йода — треть дневной нормы взрослого человека,
Можно полагать, что в России будет достигнуто оптимальное обеспечение питания основных групп населения йодом, — считают в Минздраве.
Ранее NEWS.ru писал, что цена на стандартный пузырёк йода в декабре 2019 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), сейчас розничная цена средства составляет около 18 рублей, годом ранее — 14 рублей. Таким образом, антисептик дорожает в 10 раз быстрее, чем другие товары в России.
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