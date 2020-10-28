Минюст предложил ввести штрафы за жестокое обращение с животными

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Министерство юстиции РФ подготовило законопроект о введении штрафов за жестокое обращение с животными.

На сегодняшний день за нарушение закона «Об ответственном обращении с животными» штрафы не предусмотрены, отмечает «Парламентская газета».

Новый законопроект, черновой текст которого размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагает ввести штраф за отсутствие базовых условий содержания животных для физлиц в 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц в 5-15 тысяч рублей и для юрлиц в 15-30 тысяч рублей.

Также за жестокое обращение с животным предлагается штрафовать граждан на 3-15 тысяч , а для юрлиц штраф может достигать 100 тысяч рублей.

Штраф за содержание животных, которых нельзя держать дома, составит от 5 тыс. рублей до 100 тысяч рублей, а за нарушения при содержании зверей в зоопарках, цирках, дельфинариях и т.д. предлагается штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей.

Также законопроект предлагает ввести штрафы за жестокое обращение с бездомными животными — от 3 до 5 тысяч рублей.

Следить за соблюдением нормативов по защите животных от жестокого обращения должны будут Росприроднадзор и Россельхознадзор, говорится в проекте закона.

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