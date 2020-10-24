Жителям Подмосковья запретили смотреть лисам в глаза и улыбаться им

https://static.news.ru/photo/9271317c-1790-11eb-9913-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Жителям Московской области дали ряд советов по тому, как стоит себя вести при встрече с дикой лисой. Правила сформулировали специалисты подмосковного Министерства экологии и природопользования.

Ранее несколько жителей региона заявили, что встретились с дикими лисами. Агрессивное животное, пытающееся подойти к людям, видели в городском округе Протвино. Также лису заметили жители Балашихи.

Как подчеркнули сотрудники ведомства, при встрече с агрессивным животным не стоит делать резких движений. Кроме того, лисе не стоит улыбаться, ведь она может принять дружелюбную гримасу за оскал.

Помимо этого, рекомендуется не смотреть лисам в глаза, а также не поворачиваться к ним спиной, передаёт «Московский Комсомолец».

Как ранее писал NEWS.ru, в бельгийском городе Антверпен сотни мраморных раков-мутантов, обладающих способностью очень быстро размножаться, заполонили местное кладбище.