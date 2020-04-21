Минюст отказался от резкого повышения штрафов в новом КоАП

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Министерство юстиции при подготовке проекта нового КоАП решило сохранить размеры административных штрафов в пределах, установленных действующим Кодексом.

Такое решение было принято с целью предотвращения роста административной нагрузки на граждан и бизнес, пишет «Интерфакс».

Проект нового КоАП, предусматривающий введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был обнародован 30 января. Тогда ряд его положений встретило негативную реакцию общественности. В частности, недовольство вызвало предложение многократно увеличить размер штрафов за превышение скорости на дорогах. Позднее премьер Михаил Мишустин заявил, что увеличение штрафов для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей — непосильная сумма для многих из них.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции и ГИБДД начали проверять пропуска в Москве и МО с 15 апреля. Они были введены на время режима самоизоляции из-за коронавируса. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.