Сотрудники ГИБДД начнут проверять пропуска в Москве с 15 апреля

https://static.news.ru/photo/86f1e362-7d73-11ea-9e2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 15 апреля на территории Москвы сотрудники ГИБДД начнут проверять у водителей и пассажиров транспорта специальные цифровые пропуска на передвижение, введённые во время действия режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного ГУ МВД.

В полиции отметили, что замеченному без пропуска водителю или пассажиру грозит штраф. Нарушитель будет обязан заплатить пять тысяч рублей.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что из-за проверок сотрудниками ГИБДД пропусков на дорогах Москвы могут возникнуть затруднения в движении.

С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В связи с этим возможны затруднения в движении, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Разрешение для поездок на работу в столице будет действовать до 30 апреля и количество поездок по нему будет неограниченным. Пропуска для похода к врачу будут действительны один день. Разрешения для поездок по личным делам также будут одноразовыми, но их можно будет оформлять не более двух раз в неделю.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники ГИБДД проверяют автомобили, которые пытаются попасть в столицу. Из-за этого в разных районах образовались многочисленные заторы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.