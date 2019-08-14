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Минпромторг отреагировал на сообщения о планах запретить эксплуатацию старых автомобилей. По данным ведомства, вывод старой техники не должен использоваться для решения экологических проблем в сфере транспорта. Как отметили в ведомстве, в избавлении населения от старых автомобилей должны помочь меры экономического регулирования.

Между тем, как заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, значение предельного возраста эксплуатации машины является весьма субъективным.

Всё зависит от качества обслуживания. Такое понятие о возрасте оценочно и субъективно, юридически заключить его будет сложно. Кроме того, у нас большинство людей просто не имеют возможности купить новый автомобиль и вынуждены эксплуатировать старый пока он более менее на ходу, — заявил он в беседе с РБК .

По его словам, государство должно стимулировать граждан к покупке новых автомобилей более позитивными мерами. В качестве примера он привёл программу утилизации, в рамках которой россияне получали скидку на приобретение нового транспортного средства.

Должен быть «бархатный» подход к этому вопросу. Должна быть в таком случае налажена утилизация, которая сейчас не работает должным образом, — заключил эксперт.

С инициативой о запрете эксплуатации старых автомобилей выступила зампред Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина. Эту идею поддержал производитель грузовых автомобилей «КамАЗ». В компании уверены, что это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах.



