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Минобрнауки позволило вузам переходить на дистанционное обучение

17:49, 26 октября 2021
Минобрнауки позволило вузам переходить на дистанционное обучение Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минобрнауки России предоставило вузам право переводить студентов на самостоятельное или дистанционное обучение в период вынужденных каникул, говорится в Telegram-канале ведомства.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков разъяснил порядок работы со студентами во время нерабочих дней в октябре — ноябре, объявленных президентом РФ. Согласно приказу Минобрнауки России, в это время вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий, говорится в сообщении министерства.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на данный момент введение локдауна в Москве не планируется. Однако в нерабочие дни будут закрыты магазины непродовольственного типа, предприятия сферы услуг, в том числе салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Заведения общественного питания будут работать только навынос.

Также Министерство образования и науки России разработало инструкцию по поведению в случае вооружённого нападения. Документ разработан совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности.

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