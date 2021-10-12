Минобрнауки России разработало инструкцию по поведению в случае теракта

Министерство образования и науки России разработало инструкцию по поведению в случае вооружённого нападения. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, документ разработан совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности.

Министерство образования и науки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооружённого нападения на образовательное учреждение, — говорится в сообщении.

Согласно инструкции, сигналами о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики и вид вооружённых людей за окном или в коридоре. При первых же признаках опасности надо спрятаться. При этом нужно запереть двери и забаррикадироваться в кабинете или аудитории.

Также в инструкции советуют отойти от окон и дверей и лечь на пол. По возможности следует позвонить по номеру 112 и сообщить о нападении, а также проинформировать друзей и близких о сложившейся ситуации через SMS или звонок, но говорить надо тихо.

Если вы видите сотрудников правоохранительных органов — держите руки на виду, не делайте резких движений, — говорится винструкции.

11 мая произошло нападение на гимназию № 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по учащимся. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого стрелка. Он был госпитализирован, врачи ампутировали ему ногу. В настоящее время он находится в сознании и уже может общаться с помощью записок. Говорить он пока не способен из-за трахеостомы — отверстия в горле, сделанного во время операции.