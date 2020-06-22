Минобороны: заражённых COVID-19 среди участников парада Победы нет

https://static.news.ru/photo/8261a384-b4b2-11ea-9ea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве обороны заявили, что среди участников парада Победы, который пройдёт 24 июня, заразившихся COVID-19 нет.

На текущие сутки в результате сплошного тестирования всего личного состава парадного расчёта и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне — инфицированных нет, — говорится на сайте ведомства.

Участники парада проживают в отдельных изолированных помещениях. Это может помочь избежать заражения. Кроме того, все тренировки проводятся в масках и перчатках. А к мероприятию допущены преимущественно военные с иммунитетом к новому заболеванию и без признаков инфекционных заболеваний.

Власти приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году. В мероприятии будут участвовать военнослужащие из Узбекистана, которые прибыли в Москву.

В параде примет участие делегация из Венесуэлы во главе с министром этой страны Хорхе Арреасой. На парад отказались приезжать президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, премьер Японии Синдзо Абэ, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, президент Азербайджана Ильхам Алиев, канцлер Германии Ангела Меркель и ряд других политиков.

Приглашение на парад приняли президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Абхазии Аслан Бжания, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В мероприятиях также будет участвовать глава Белоруссии Александр Лукашенко.

На данный момент в России зафиксировано 592 280 случаев коронавирусной инфекции. Выздороветь удалось 344 416 пациентам. Скончались 8206 человек. Страна занимает третье место в мире по числу заражений, писал NEWS.ru.