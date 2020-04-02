Минобороны РФ оценило возможность переноса парада Победы

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал сообщения ряда СМИ о возможном переносе парада Победы.
По его словам, подготовка к мероприятию идёт по плану, нет никаких изменений в формате его проведения.
Никаких решений об изменении даты и формата парада Победы нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка, — заявил Конашенков.
Он подчеркнул, что со всеми участниками парада проводятся «беспрецедентные меры», чтобы избежать их заболевания. У них несколько раз измеряется температура, проводится дезинфекция помещений и мест размещения.
Все участники тренировок горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота, — заявил представитель Минобороны.
Ранее РБК со ссылкой на свои источники
NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что нет изменений в планах проведения парада Победы.
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