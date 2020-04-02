Минобороны РФ оценило возможность переноса парада Победы

https://static.news.ru/photo/5a768be0-74cb-11ea-964b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал сообщения ряда СМИ о возможном переносе парада Победы.

По его словам, подготовка к мероприятию идёт по плану, нет никаких изменений в формате его проведения.

Никаких решений об изменении даты и формата парада Победы нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка, — заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что со всеми участниками парада проводятся «беспрецедентные меры», чтобы избежать их заболевания. У них несколько раз измеряется температура, проводится дезинфекция помещений и мест размещения.

Все участники тренировок горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота, — заявил представитель Минобороны.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщал , что Минобороны и Кремль рассматривают возможность переноса парада Победы на осень. Он может пройти в полноформатном режиме и будет посвящён окончанию Второй мировой войны. Также источники сообщали, что рассматривается проведения парада 9 мая, но без зрителей.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что нет изменений в планах проведения парада Победы.