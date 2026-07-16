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16 июля 2026 в 21:30

Миниатюрные розочки для тени: цветут без пересадок долгие годы, зимуют без укрытия

Фото: D-NEWS.ru
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Анемонелла — это изящный многолетник, способный превратить самые затененные уголки сада в настоящую сказку. Высота этого растения не превышает 15–20 сантиметров. На тонких, часто красноватых стебельках распускаются цветки, которые с первого взгляда напоминают миниатюрные розочки или анемоны.

Окраска простых или махровых бутонов варьируется от белоснежной и нежно-розовой до сиреневой и даже зеленоватой, а в центре каждого цветка красуется пучок длинных желтых тычинок. Цветение анемонеллы начинается в апреле — мае и длится около трех недель, после чего растение уходит в состояние покоя до следующей весны. Чтобы анемонелла радовала обильным цветением, ей нужны полутень и хорошо дренированная, умеренно влажная почва. Категорически не переносит застоя воды. Растение прекрасно зимует без укрытия. Анемонелла плохо переносит пересадку, поэтому лучше сразу выбрать для нее постоянное место.

Ранее был назван цветок для бесплодной земли: даже там, где ничего не растет, расстелется ковром из махровых роз.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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