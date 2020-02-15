Обострение российско-турецких отношений из-за ситуации в Сирии не повлияет на поставки Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400.
Такое заявление
Мы не должны дать сирийскому вопросу повлиять на наше сотрудничество и наши отношения, — сказал Чавушоглу.
Как ранее сообщал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в агрессии в отношении мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. В то же время турецкая армия вступила в прямое вооружённое противостояние с правительственными силами Сирии. В ходе одного из боестолкновений в феврале погибли пять турецких военнослужащих.
Москва и Анкара договорились обсудить ситуацию в сирийском Идлибе 17 февраля. Турецкая делегация с этой целью приедет в Россию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен