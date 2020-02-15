https://static.news.ru/photo/daed30cc-5003-11ea-91a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Обострение российско-турецких отношений из-за ситуации в Сирии не повлияет на поставки Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос «Интерфакса» о поставках ЗРС. Глава МИДа подчеркнул, что Анкара не может принципиально поменять свой политический курс из-за «одного разногласия».

Мы не должны дать сирийскому вопросу повлиять на наше сотрудничество и наши отношения, — сказал Чавушоглу.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в агрессии в отношении мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. В то же время турецкая армия вступила в прямое вооружённое противостояние с правительственными силами Сирии. В ходе одного из боестолкновений в феврале погибли пять турецких военнослужащих.

Москва и Анкара договорились обсудить ситуацию в сирийском Идлибе 17 февраля. Турецкая делегация с этой целью приедет в Россию.