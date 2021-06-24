Microsoft показала Windows 11

Корпорация Microsoft на шоу What's Next for Windows показала новую версию своей операционной системы — Windows 11. Мероприятие транслируется на сайте компании.

Дизайн системы полностью преобразится . Меню «Пуск» и панель задач переместится на центральную часть экрана, окна программ будут закруглены, а «живые» притки полностью исчезнут из ОС. Кроме того, Windows получит новые анимации.

Также в интерфейс будет интегрировано окно с персональными виджетами, которые подбираются автоматически на основе искусственного интеллекта. Система научится в автоматическом режиме поддерживать приложения, разработанные под Android, при этом разработчики, загрузив такую программу в Windows Store, будут получать всю прибыль от внутренних транзакций.

Разработчики обещают, что новая система будет работать быстрее предшественницы при выполнении большинства задач, а также получит лучшую защиту среди продуктов Microsoft.

Первую сборку Windows 11 участники программы раннего тестирования Windows Insider получат уже в начале предстоящей недели (28 июня — 4 июля), а окончательный релиз намечен на осень. Пользователи Windows 10 смогут обновиться бесплатно.

Ранее стало известно, что стандартный шрифт в Microsoft Office, которым на протяжении 15 лет был Calibri, изменят на новый. Microsoft предложила пользователям самим решить, каким будет новый шрифт.