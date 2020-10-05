Мэр Благовещенска сообщил, что заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/eb60d796-06b1-11eb-945c-fa163e074e61_660.jpg Фото: o.g.imameev|instagram.com

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Градоначальник также отметил, что у него нет симптомов заболевания.

В своём аккаунте в Instagram Имамеев сообщил , что уходит на самоизоляцию, и призвал граждан выполнять все рекомендации Роспотребнадзора.

Вы сами видите, что ситуация серьёзная. Сегодня она осложняется и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, — отметил мэр Благовещенска.

Как сообщал NEWS.ru, 27 сентября стало известно, что вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро скончалась от коронавируса. Врачи 10-й городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее. Шапиро был 61 год.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Наиболее актуально это для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, отметил столичный градоначальник.

За сутки 3–4 октября медицинские специалисты выявили в России 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в стране с начала пандемии заразился 1 215 001 человек. В общей сложности с болезнью уже справились 979 143 россиянина.