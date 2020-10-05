Мэр Благовещенска сообщил, что заразился COVID-19

Как сообщал NEWS.ru, 27 сентября стало известно, что вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро скончалась от коронавируса. Врачи 10-й городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее. Шапиро был 61 год.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Наиболее актуально это для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, отметил столичный градоначальник.
За сутки 3–4 октября медицинские специалисты выявили в России 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в стране с начала пандемии заразился 1 215 001 человек. В общей сложности с болезнью уже справились 979 143 россиянина.