Мелкие петарды и фейерверки-фонтаны разрешат использовать в помещениях

Новая редакция правил противопожарного режима разрешит россиянам с 1 января 2021 года использовать в зданиях мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны.
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В настоящее время в России разрешается в помещениях использовать лишь бенгальские огни и хлопушки. Они относятся к первому классу опасности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти ФРГ предупредили жителей страны о предстоящем запрете на фейерверки в новогодние праздники. Руководство страны пояснило, что таким образом они собираются избежать дополнительной нагрузки на больницы, которые и так перегружены из-за больных коронавирусом.