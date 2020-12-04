Мелкие петарды и фейерверки-фонтаны разрешат использовать в помещениях

https://static.news.ru/photo/5b0a70a2-36a5-11eb-9a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salim/XinHua/Global Look Press

Новая редакция правил противопожарного режима разрешит россиянам с 1 января 2021 года использовать в зданиях мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что речь идёт о пиротехнических изделиях не выше второго класса опасности. Их радиус опасной зоны не превышает пяти метров.

В настоящее время в России разрешается в помещениях использовать лишь бенгальские огни и хлопушки. Они относятся к первому классу опасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти ФРГ предупредили жителей страны о предстоящем запрете на фейерверки в новогодние праздники. Руководство страны пояснило, что таким образом они собираются избежать дополнительной нагрузки на больницы, которые и так перегружены из-за больных коронавирусом.