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Мелкие петарды и фейерверки-фонтаны разрешат использовать в помещениях

05:49, 05 декабря 2020
Фото: Salim/XinHua/Global Look Press

Новая редакция правил противопожарного режима разрешит россиянам с 1 января 2021 года использовать в зданиях мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что речь идёт о пиротехнических изделиях не выше второго класса опасности. Их радиус опасной зоны не превышает пяти метров.

В настоящее время в России разрешается в помещениях использовать лишь бенгальские огни и хлопушки. Они относятся к первому классу опасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти ФРГ предупредили жителей страны о предстоящем запрете на фейерверки в новогодние праздники. Руководство страны пояснило, что таким образом они собираются избежать дополнительной нагрузки на больницы, которые и так перегружены из-за больных коронавирусом.

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