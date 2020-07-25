Медведев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов СК РФ

https://static.news.ru/photo/d7376cc6-ce7b-11ea-ba68-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил поздравление работникам и вышедшим на пенсию сотрудникам органов следствия РФ, в котором отметил их большую роль в укреплении законности и правопорядка и самоотдачу в отстаивании интересов государства и общества. Об этом сообщается в обращении, распространённом ведомством.

Со своего основания следственная служба играет большую роль в укреплении законности и правопорядка в стране. Предотвращать экстремистские выступления и террористические акты, бороться с криминалом и коррупцией — ваша ежедневная кропотливая, крайне напряжённая работа. Вы выполняете её честно, самоотверженно, руководствуясь принципами объективности. И не только добиваетесь наказания для виновных, но и защищаете тех, кто пострадал от действий преступников. От вас напрямую зависит вера людей в справедливость и торжество закона, а значит, авторитет самого государства, — сказано в поздравлении.

По словам Медведева, сейчас следственные органы могут надёжно и оперативно решать самые сложные задачи. По словам замглавы Совбеза, важным является то, что сотрудники СК РФ постоянно совершенствуют механизмы своей работы и уделяют серьёзное внимание подготовке квалифицированных кадров.

Уверен, что вы продолжите трудиться с полной самоотдачей, добросовестно отстаивая интересы государства и общества, — подчеркнул Медведев.

Независимый орган Следственный комитет РФ был создан в 2011 году из-за необходимости чётко разграничить функции прокурорского надзора и предварительного расследования.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 27 сентября 2010 года. В тот же день президент Дмитрий Медведев подписал указ «Вопросы Следственного комитета Российской Федерации», которым распорядился образовать его на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Как писал NEWS.ru, Медведев рассказал о планах Госдумы и «Единой России».