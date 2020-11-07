Медсестра из Новосибирска объяснила, почему таскала девочку за волосы

https://static.news.ru/photo/86c41be2-20a4-11eb-ac51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко рассказала о содержании объяснительной записки медсестры местной туберкулезной больницы из-за предполагаемого жестокого обращения с детьми.

В своей объяснительной записке главврачу она написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребёнок поскользнулся, и медсестра хотела её удержать, — отметила омбудсмен в беседе с KP.RU.

По мнению Болтенко, попытка медсестры оправдаться выглядит неудачной.

Мы все понимаем, что ребёнка можно поддержать за руку, а не бросать на кровать за волосы, — уточнила она.

Коллеги медсестры, которая трудилась в клинике около десяти лет, уверяют, что прежде в жестокости по отношению к детям она замечена не была. Женщина отстранена от работы, готовится приказ об её увольнении. Правовую оценку её поступку дадут следователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родители пациентов новосибирской туберкулезной больницы рассказали о систематических издевательствах над детьми. По их словам, история с медсестрой, таскавшей девочку за волосы, не единична. Мать одного из пациентов учреждения сообщила «Подъёму», что на детей постоянно кричат и таскают за шиворот. Врачи в клинике очень хорошие, а младший персонал, как в СИЗО, пояснила женщина.