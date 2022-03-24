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Мединский призвал сократить число развлекательных передач на российском ТВ

12:00, 24 марта 2022
Мединский призвал сократить число развлекательных передач на российском ТВ Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские телеканалы должны пересмотреть свою политику в отношении транслируемого контента. В частности, необходимо сократить число развлекательных передач в эфире на фоне изменившейся ситуации в мире. Хорошим вариантом было бы вместо них показывать отечественные или зарубежные кинофильмы, заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе второго заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению, сообщает ТАСС.

У нас есть члены комиссии — представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать вид, что всё по-старому, но нет,сказал Мединский.

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