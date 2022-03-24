Мединский призвал сократить число развлекательных передач на российском ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданам России стоит подчистить ссылки на запрещённые в стране Instagram* и Facebook*. В противном случае можно получить штраф или же стать фигурантом уголовного дела. Об этом рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «ФедералПресс». Он добавил, что лучше избегать и логотипов данных платформ на одежде и предметах обихода.

Теоретически у власти есть возможность наказывать за многие вещи в соцсетях. Допустим, если у вас будет найдена чашка, кружка, ложка, толстовки с изображением Instagram* и Facebook*, если вы в своем...