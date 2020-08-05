Материалы дела: Сафронов передавал секретные данные с домашнего компьютера

https://static.news.ru/photo/9626eb62-d7b8-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера, сообщил адвокат Иван Павлов со ссылкой на материалы дела.

При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке, — передаёт ТАСС слова адвоката.

При этом он не уточнил, как часто и каким способом Сафронов передавал данные.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Пиар-менеджер центра Игорь Суворов, в свою очередь, отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии.

Также сообщалось, что Сафронов отказался заключать сделку со следствием. Ему предлагали признать вину и раскрыть источники информации, с которыми он работал. По словам следователя, в этом случае он мог получить не более двух третей от максимального наказания — не более 10 лет.

Как писал NEWS.ru, сотрудники российской разведки вели слежку за бывшим журналистом Иваном Сафроновым с сентября 2019 года и на основании материалов наблюдения строится уголовное дело в отношении него.