Мать 10 детей развелась с мужем через 14 лет брака

Жительница Новосибирска Оксана Усова, мать 10 детей, объявила о разводе с мужем после 14 лет жизни в браке. Об этом она сообщила в своём аккаунте Instagram.

Усова говорит о «железобетонной» причине для такого решения, но не раскрывает подробности. Уточняет только, что это не измена, что бывают истории гораздо хуже.

Подробностей не будет. Просто факт — мы разошлись. Он хороший человек. Я — тоже. Мы любим своих детей, желаем им только добра и счастья. Поэтому минимизировали громкость процесса. Сергею желаю только добра, любви, здоровья и благополучия. Но перешагнуть не смогла... Прости. Не могу перелететь, переплюнуть... пыталась. Не получилось... Знаешь сам. Читаешь меня... — сообщила многодетная мать.

Женщина добавила, что дети перенесли развод спокойно, а бывший муж Сергей навсегда останется самым важным мужчиной в её жизни. Подписчиков Оксана просит отреагировать спокойно, просто принять эту новость.

Ранее стало известно, что житель Амурской области сообщил о минировании железнодорожного вокзала, чтобы не возвращаться в семью с шестью детьми.